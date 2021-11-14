Potanın Perileri, Polonya'yı yendi ve 2'de 2 yaptı!

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Polonya'yı 52-41 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Potanın Perileri, Polonya'yı yendi ve 2'de 2 yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2021 19:20
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Polonya'yı 52-41 yendi.

Karşılaşmaya üstün başlayan ay yıldızlı ekip, ilk periyodu 12-8 önde tamamladı. İkinci periyotta pas hatalarına rağmen üstünlüğünü korumayı başaran milliler, devreyi de 24-19 üstün bitirdi.

Oyun hakimiyetini üçüncü çeyrekte sürdürerek son periyot öncesi skoru 40-25'e getiren A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 52-41 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında da Slovenya'yı 78-62 mağlup etmişti.

Salonun büyük bölümünü dolduran basketbolseverler, maç boyunca millilere coşkuyla destek verdi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Jelena Tomic (Hırvatistan), Andrei Sharapa (Belarus)

Türkiye: Pelin Bilgiç 10, Sevgi Uzun, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan, Gökşen Fıtık, Bahar Çağlar Ökten 12, Tuğçe Canıtez 9, Merve Aydın 11, Şerife Alperi Onar 4, Esra Ural Topuz, Kiah Stokes

Polonya: Zuzanna 3, Jakubiuk, Podgoma, Sosnowska, Borkowska 2, Gajda 6, Gertchen 16, Skobel, Rembiszewska 11, Kastanek, Makurat, Telenga 3

1. Periyot: 12-8

Devre: 24-19

3. Periyot: 40-25


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.