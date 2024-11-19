Porzingis, antrenmanlarını G League'de sürdürecek

Boston Celtics, forvet Kristaps Porzingis'in iyileşme süreci ilerledikçe takımın G League ekibi Maine Celtics ile antrenman yapacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Porzingis, antrenmanlarını G League'de sürdürecek
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19 Kasım 2024 13:12
Boston Celtics, forvet Kristaps Porzingis'in iyileşme süreci ilerledikçe takımın G League ekibi Maine Celtics ile antrenman yapacağını duyurdu.

Porzingis'in iyileşmesinin bir sonraki aşamasına ulaştığı ve rehabilitasyon planının bir parçası olarak Auerbach Center'da Maine Celtics ile antrenman yapacağı bildirildi.

29 yaşındaki oyuncunun, antrenmanın ardından Boston Celtics tarafından geri çağrılacağı kaydedildi.

Porzingis, Haziran ayında yırtık retinakulum ve çıkık posterior tibialis tendonunu onarmak için ameliyat geçirmişti ve beş ila altı ay parkelerden uzak kalması bekleniyordu.

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