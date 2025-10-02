Porto, son dakikalarda üç puana uzandı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Porto, Kızılyıldız'ı konuk etti.



Dragao Stadyumu'ndaki mücadeleyi Porto, 2-1'lik skorla kazandı.



Porto'ya galibiyeti getiren golleri dakika 8'de penaltıdan William ile 89. dakikada Rodrigo Mora attı.



Kızılyıldız'ın tek golünü ise dakika 32'de Vasilije Kostov attı.



Bu sonucun ardından Porto, 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı. Kızılyıldız, 1 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Porto, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Kızılyıldız, Braga'ya konuk olacak.