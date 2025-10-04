Porto - Benfica maçı öncesi flaş gelişme: Erteleme!

Portekiz Ligi'ndeki Porto - Benfica maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.A Bola'da yer alan habere göre, Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve birçok futbolcu, yakalandıkları virüs nedeniyle baş ve vücut ağrıları yaşıyor.Benfica'da bu nedenle Porto maçı öncesi hazırlıklar tam anlamıyla gerçekleştirilemiyor. Porto maçı öncesi virüsün daha fazla futbolcuya bulaşmasından korkuluyor.Benfica'nın şu anda Porto maçına çıkmasına bir engel olmadığı ancak virüsün takım içerisinde yayılmasından korkulduğu kaydedildi.Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Chelsea ile oynanan maç öncesi yüksek ateşi ve grip benzeri semptomları yaşadığını söylemişti.Portekiz ekibinin sağlık heyetinin, takım içerisindeki durumu yakından takip ettiği belirtildi.Record'da yer alan habere göre ise Porto - Benfica maçı öncesi erteleme de gündeme geldi.Portekiz'deki kurallara göre, bir takımın sahaya çıkacak en az 13 oyuncuya (Bir kaleci) sahip olmadığı durumda maç erteleniyor. Ancak Benfica'nın şu anda Porto maçının ertelenmesine yönelik bir talepte bulunmayı düşünmediği belirtildi.Porto ile Benfica, pazar günü Dragao'da karşı karşıya gelecek.