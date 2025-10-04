04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
14:30
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
16:00
04 Ekim
Lazio-Torino
16:00
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
15:00
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
14:30
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
16:30
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
16:30
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
16:30
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
16:30
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
16:00
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
13:30
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
13:30
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Porto - Benfica maçı öncesi flaş gelişme: Erteleme!

Benfica'da Porto maçı öncesi birçok futbolcu hastalığa yakalandı. Dev maç öncesi erteleme gündeme geldi. Ancak Benfica, Porto maçıyla ilgili erteleme başvurusu yapmayı düşünmüyor.

Porto - Benfica maçı öncesi flaş gelişme: Erteleme!
Portekiz Ligi'ndeki Porto - Benfica maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

BİRÇOK İSİM YAKALANDI!

A Bola'da yer alan habere göre, Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve birçok futbolcu, yakalandıkları virüs nedeniyle baş ve vücut ağrıları yaşıyor.

PORTO MAÇI ÖNCESİ KORKU

Benfica'da bu nedenle Porto maçı öncesi hazırlıklar tam anlamıyla gerçekleştirilemiyor. Porto maçı öncesi virüsün daha fazla futbolcuya bulaşmasından korkuluyor.

YAYILMASINDAN KORKULUYOR


Benfica'nın şu anda Porto maçına çıkmasına bir engel olmadığı ancak virüsün takım içerisinde yayılmasından korkulduğu kaydedildi.

MOURINHO'DAN İTİRAF

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Chelsea ile oynanan maç öncesi yüksek ateşi ve grip benzeri semptomları yaşadığını söylemişti.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Portekiz ekibinin sağlık heyetinin, takım içerisindeki durumu yakından takip ettiği belirtildi.

ERTELEME TALEBİ YOK!

Record'da yer alan habere göre ise Porto - Benfica maçı öncesi erteleme de gündeme geldi.

Portekiz'deki kurallara göre, bir takımın sahaya çıkacak en az 13 oyuncuya (Bir kaleci) sahip olmadığı durumda maç erteleniyor. Ancak Benfica'nın şu anda Porto maçının ertelenmesine yönelik bir talepte bulunmayı düşünmediği belirtildi.

Porto ile Benfica, pazar günü Dragao'da karşı karşıya gelecek.

 

 Reklam 
