Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan, Portekiz Lig Kupası'ndaile karşı karşıya geldi.Mücadelenin 30. dakikasında Jonathan Josue Rubio Toro ile öne geçen Varzim, 42. dakikada Bazoer'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.Porto, 73. dakikada Tiquinho ile öne geçti. Varzim, yalnızca 2 dakika sonra Haman ile skoru eşitledi.Karşılaşmanın 81. dakikasında Payne'nin penaltıdan kaydettiği golle tekrar öne geçen Porto, 86. dakikada Pereira ile skoru belirledi ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Porto grupta puanını 4'e yükseltti. Varzim ise 3 puanda kaldı.