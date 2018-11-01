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Porto 4 golle kazandı, liderliği aldı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Portekiz Lig Kupası'nda Varzim'i 4-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Porto 4 golle kazandı, liderliği aldı!
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01 Kasım 2018 00:04
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Porto, Portekiz Lig Kupası'nda Varzim ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasında Jonathan Josue Rubio Toro ile öne geçen Varzim, 42. dakikada Bazoer'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Porto, 73. dakikada Tiquinho ile öne geçti. Varzim, yalnızca 2 dakika sonra Haman ile skoru eşitledi.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Payne'nin penaltıdan kaydettiği golle tekrar öne geçen Porto, 86. dakikada Pereira ile skoru belirledi ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Porto grupta puanını 4'e yükseltti. Varzim ise 3 puanda kaldı.

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