Portland Trail Blazers'ın, Damian Lillard takası için birkaç Doğu Konferansı takımıyla görüştüğü iddia edildi.



Lillard'ın Heat'e takas edilme talebinden iki aydan fazla süre geçmesiyle birlikte, Trail Blazers'ın süperstar oyuncu için uygun bir anlaşma bulma çabaları devam ediyor.



Heat, Lillard'ın gitmeyi tercih ettiği takım olmayı sürdürürken, iki takım arasındaki çıkmaz, Portland'ın birden fazla Doğu Konferansı takımıyla takas görüşmeleri yapmasına yol açtı.



ESPN muhabiri Marc J. Spears, Trail Blazers'ın çeşitli takımlarla görüşmelerde bulunduğunu belirterek, devam eden takas görüşmelerine şu şekilde ışık tuttu:



"Blazers birkaç takımla görüşüyor. Ve 'birkaç takım' dediğimizde, bu aynı zamanda kendisini Miami Heat dışında bir yere göndermeye istekli olabileceklerini de gösteriyor ki bu kesinlikle çok merak uyandırıcı.



Bir oyuncunun istemediği bir takıma takas edilmesi hep gördüğümüz bir şey, ancak tarihin en iyi 75 oyuncusu arasında seçilen bir adamı istemediği bir takıma göndermek kağıt üzerinde her ne kadar profesyonel gözükse de, kendisi mutlu bir çalışan olacak mı? Dame Lillard'a bunu yapmak isteyecekler mi? En büyük soru bu.



Ve kendisini almaya kimin cesareti olacak? Boston bunu yapar mı? Başka bir Doğu Konferansı takımı hakkında söylentiler duyuyorum fakat henüz ismini vermeyeceğim.



Eğer bir takım Lillard'ın onayı olmadan kendisini alırsa, bu sadece o takım için değil, aynı zamanda Blazers'la gelecekteki olan ilişkisi açısından da çok çok riskli bir durum."



