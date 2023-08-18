Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., kimseye pas vermediğine dair gelen eleştiriler hakkında konuştu.



Porter Jr.'a yönelik yapılan en sık eleştirilerden bazıları, yetersiz bir pasör olması ve sık sık "kötü" şutlar denemesi üzerineydi.



Yakın zamanda bu eleştileri yapanlara yanıt veren Porter Jr., sebebinin ligdeki en iyi üçlükçülerden biri olması olduğunu belirtti:



"Bana Michael 'Asla pas vermeyen' Porter Jr. dediklerinin farkındayım... Dürüst olmak gerekirse, ligdeki en iyi şutörlerden biriyim. Şut attığımda insanların el kaldırdığını falan görmüyorum."



Geçtiğimiz sezon maç başına 7.3 üçlük denemesinde %41.4 isabetle oynamış olan atan Porter Jr., 17.4 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



