Porter Jr. KOVID-19 aşısı olmayacak!: "Rahat hissetmiyorum..."

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., KOVID-19 aşısını olma konusunda rahat hissetmediğini söyledi.



Virüse iki kez yakalandığının da altını çizen Porter, Denver Post'a şu açıklamaları yaptı:



"Ben iki kez KOVID kaptım ve vücudumun nasıl tepki verdiğini gördüm. Aşı ile buna yakalanma şansınız zayıf olsa da, vücudunuzun aşıya kötü reaksiyon verme şansı da var. Ben yaptırma konusunda kendimi rahat hissetmiyorum."



Porter Jr. ayrıca NBA oyuncuları için aşı zorunluluğuna karşı olduğunu belirtti:



"Bu zorunluluk konusundaki duruşum, kesinlikle olmaması gerektiği üzerine. Herkesin kendi kararı olmalı. Ben iki taraftan da bakıyorum. Kendinizi daha güvende hissedeceğinizi ve etrafınızdaki insanları koruyacağını düşünüyorsanız, yaptırın. Bu gayet güzel. Ama eğer bu size güven vermiyorsa, yaptırmayın."



"VÜCUDUMA NE VERİLECEK?"



Porter Jr., mantığını, KOVID-19'e yakalanmanın nasıl sonuçlar doğurduğunu bilmesine rağmen, aşının kendi üzerinde ne tür bir etkisi olacağını bilmemesine dayandırdığını açıkladı:



"Ben iki kez yakalanmıştım ve bu iğneyle vücuduma ne verileceğini bilmiyorum. Yani eğer KOVID'e nasıl tepki vereceğimi zaten biliyorsam, beni olumsuz etkileyebilecek bir şeyi vücuduma sokma riskini almak istemiyorum."



Denver kenti, San Francisco ve New York'tan farklı olarak, profesyonel sporcularının arenalarda oynaması için aşı zorunluluğu getirmiyor.



