09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Portekiz'e son dakikalarda Cancelo can verdi!

Dünya Kupası Elemeleri F grubu 2. maçında Portekiz, deplasmanda Macaristan'ı 3-2 mağlup etti.

calendar 10 Eylül 2025 00:34 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 00:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Portekiz'e son dakikalarda Cancelo can verdi!
Dünya Kupası Elemeleri F grubu 2. maçında Portekiz, Macaristan'a konuk oldu.

Puskas Arena'daki mücadeleyi Portekiz, 3-2'lik skorla kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri dakika 36'da Bernardo Silva, dakika 58'de penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Joao Cancelo kaydetti.

Macaristan'ın gollerini ise 21. ve 84. dakikalarda Barnabas Varga attı.

Bu sonucun ardından Portekiz, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Macaristan, 1 puanda kaldı.

Grubun bir diğer maçında Portekiz, İrlanda'yı konuk edecek. Macaristan, Ermenistan'ı ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
