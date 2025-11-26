26 Kasım
Portekiz basınından Rafa Silva iddialarına yalanlama!

Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta kalmak istediği ve yöneticilerle görüştüğü iddiaları, oyuncuya yakın kaynaklar tarafından yalanlandı.

26 Kasım 2025 20:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Portekiz basınından Rafa Silva iddialarına yalanlama!






Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından O Jogo, Rafa Silva'nın ayrılık kararından vazgeçtiği ve Beşiktaş'ta kalmak istediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

32 yaşındaki oyuncuya yakın bir kaynak, O Jogo'ya "Rafa Silva, Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü ve ayrılmak kararından geri adım atmaya yakın" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Aynı kaynak, Rafa Silva'nın idmanlara katılmadığı yönündeki spekülasyonların da doğru olmadığını söyledi.

Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ta çalışmalarını sürdürdüğü ancak fiziksel durumuyla ilgili bireysel bir program uyguladığı, A takım sahasının yanında yer alan alanda aynı saatlerde antrenman yaptığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.





  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
