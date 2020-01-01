Popovich, Teksas eyaletinin koronavirüse yaklaşımını eleştirdi

San Antonio Spurs'ün efsanevi koçu Gregg Popovich, Teksas eyaletinin koronavirüs pandemisini ele alış şeklini eleştirdi.



Popovich, Teksas valisine yönelik eleştirilerinde, şu ifadeleri kullandı:



"Teksas'ta haritanın her yerinde bulunduk ve kimse neler olduğunu bilmiyor. Artık (Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony) Fauci'yi ve bu insanları dinlemek istemediğine karar veren bir vali yardımcımız var. Bu çok mantıklı. Haydi ama. Bu ne kadar güvenli olabilir?"



Popovich, valiyi tamamen siyasete odaklandığı için azarladı. Onun düşüncesine göre, koronavirüsü durdurmaya yönelik net politikalar bulunmuyordu. Popovich, Orlando bubble'ında bulunmanın, Teksas'ta olmaktan çok daha güvenli olduğuna inandığını da belirtmişti.



