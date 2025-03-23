Polonya'da Frankowski fırtınası!

Galatasaray'ın Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Frankowski, milli takımda alkış aldı...EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Polonya Milli Takımı'nın Litvanya'yı 1-0 yendiği maçta 90 dakika süre alan Frankowski, performansıyla göz doldurdu.
Mücadelede sol kanatta forma giyen Frankowski, istatistikleriyle dikkat çekti.
29 yaşındaki yıldız, Litvanya karşısında 4 top çalma, 2 kilit pas, 43 isabetli pas, 1 isabetli orta, 2 isabetli uzun top, 5 ikili mücadele kazanma ve 1 tehlikeli engelleme ile oynadı.
Polonya Milli Takımı'nın Litvanya'yı 1-0 yendiği maçta 90 dakika süre alan Frankowski, performansıyla göz doldurdu.
Mücadelede sol kanatta forma giyen Frankowski, istatistikleriyle dikkat çekti.
29 yaşındaki yıldız, Litvanya karşısında 4 top çalma, 2 kilit pas, 43 isabetli pas, 1 isabetli orta, 2 isabetli uzun top, 5 ikili mücadele kazanma ve 1 tehlikeli engelleme ile oynadı.