Polonya'da Frankowski fırtınası!

Galatasaray'ın Polonyalı yıldızı Przemyslaw Frankowski, milli takımdaki performansıyla göz doldurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Polonya'da Frankowski fırtınası!
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23 Mart 2025 10:27
Galatasaray'ın Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Frankowski, milli takımda alkış aldı...

Polonya Milli Takımı'nın Litvanya'yı 1-0 yendiği maçta 90 dakika süre alan Frankowski, performansıyla göz doldurdu.

Mücadelede sol kanatta forma giyen Frankowski, istatistikleriyle dikkat çekti.

29 yaşındaki yıldız, Litvanya karşısında 4 top çalma, 2 kilit pas, 43 isabetli pas, 1 isabetli orta, 2 isabetli uzun top, 5 ikili mücadele kazanma ve 1 tehlikeli engelleme ile oynadı.  

 
  

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