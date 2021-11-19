Pochettino: "PSG'de teknik direktörlük basit değil"

PSG Menajeri Mauricio Pochettino, yaşadıkları problemlerle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pochettino: 'PSG'de teknik direktörlük basit değil'
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19 Kasım 2021 16:01
PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, takımda yıldız oyuncularla çalışmanın zorluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

PSG'de teknik direktörlüğün kolay olmadığını savunan Arjantinli teknik direktör, "Ben ve ekibim, PSG'de dünyanın en iyi oyuncularıyla olduğu kadar onların aileleri, arkadaş çevreleri ve hayranlarıyla da ilgileniyoruz. Bu durum, düşündüğünüz kadar basit değil. Herkes bir futbolcunun uyum sorunu yaşadığını, bir futbolcunun acı çektiğini, bir futbolcunun takım için sorun yarattığını söylüyor. Kulüpte başka çalışan yok mu, başka insanlar yok mu?" dedi.

Oyuncuların sorumluluklarının olmadığına inandıklarını söyleyen Pochettino, "Bir denge bulmamız gerekiyor. Bu futbolcular için de geçerli. Şu anki futbol ortamı, oyuncuların yalnızca hakları olduğunu ve sorumlulukları olmadığını düşündürüyor." ifadelerini kullandı.


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