Pochettino: 'Mourinho'nun yerine geçeceğimi sanıyordum'

Son olarak Tottenham'ı çalıştıran Maurico Pochettino; yerine göreve gelen Jose Mourinho, teknik direktörlüğe geri dönüş ve İngiltere'de görev alma konusu dahil bir çok konuda değerlendirmelerde bulundu.
İngiliz The Telegraph gazetesine röportaj veren Arjantinli teknik adam, Tottenham ile başarılı geçen 5 senede Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ulaşmıştı.
"MOU'NUN YERİNİ ALACAĞIMI SANIRDIM"
Espanyol'da çalıştığı dönemde Jose Mourinho'nun halefi olarak anıldığını hatırlatan Pochettino; "Hayatta ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. Ben Mourinho'nun yerini alırım diye beklerken tersi oldu. Real Madrid'den ayrıldığında belki onun yerine Madrid'e giderim diye düşünüyordum. Sonuç olarak, Mourinho benim Tottenham'daki yerimi aldı. İnanılmaz değil mi?" dedi.
6 sene önce Tottenham'da göreve gelen Pochettino, o dönem Londra kulübünün Louis Van Gaal'den sonraki 2. seçeneğiydi. 48 yaşındaki teknik adam günümüzde ise herhengi bir kulübün lisetesinde 1 numarada olacak.
İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR
Pochettino, yeni görev alacağı kulübünün İngiltere sınırları içerisinde olmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde satın alınan ve flaş transferler yapması beklenen Newcastle United'in yanı sıra, Manchester United'in da Arjantinli'ye ilgisi olduğu biliniyor.
Bir diğer aday takım olarak İspanyol devi Real Madrid de, gelecek dönemde Pochettino'nun kapısını çalabilir.
Yeniden çalışmaya hazır olduğunu belirten Pochettino; "6 aylık boşluktan sonra, yeniden başlamaya tamamen hazırız. Teknik ekip olarak, her projeyi dinlemeye hazırız. Motivasyonu bulacağımız takımın hangisi olduğunu tahmin edemeyiz. Bir an gelir ve o hisse kapılırsınız. Dışarıdan kulüplerin kadrosunu, yeterliliklerini ve kapasitesini ölçmek zor. Konuşmaya başladığımızda hepsini dikkate almalıyız." dedi.
"İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYORUM"
Pochettino açıklamasının devamında; "Premier Lig'de görev almıyorum diye fikrimi değiştirecek değilim. Bence Premier Lig hala dünyanın en iyi ligi. Bu yüzden burada kalmak önceliğim." dedi.
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İngiliz The Telegraph gazetesine röportaj veren Arjantinli teknik adam, Tottenham ile başarılı geçen 5 senede Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ulaşmıştı.
"MOU'NUN YERİNİ ALACAĞIMI SANIRDIM"
Espanyol'da çalıştığı dönemde Jose Mourinho'nun halefi olarak anıldığını hatırlatan Pochettino; "Hayatta ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. Ben Mourinho'nun yerini alırım diye beklerken tersi oldu. Real Madrid'den ayrıldığında belki onun yerine Madrid'e giderim diye düşünüyordum. Sonuç olarak, Mourinho benim Tottenham'daki yerimi aldı. İnanılmaz değil mi?" dedi.
6 sene önce Tottenham'da göreve gelen Pochettino, o dönem Londra kulübünün Louis Van Gaal'den sonraki 2. seçeneğiydi. 48 yaşındaki teknik adam günümüzde ise herhengi bir kulübün lisetesinde 1 numarada olacak.
İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR
Pochettino, yeni görev alacağı kulübünün İngiltere sınırları içerisinde olmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde satın alınan ve flaş transferler yapması beklenen Newcastle United'in yanı sıra, Manchester United'in da Arjantinli'ye ilgisi olduğu biliniyor.
Bir diğer aday takım olarak İspanyol devi Real Madrid de, gelecek dönemde Pochettino'nun kapısını çalabilir.
Yeniden çalışmaya hazır olduğunu belirten Pochettino; "6 aylık boşluktan sonra, yeniden başlamaya tamamen hazırız. Teknik ekip olarak, her projeyi dinlemeye hazırız. Motivasyonu bulacağımız takımın hangisi olduğunu tahmin edemeyiz. Bir an gelir ve o hisse kapılırsınız. Dışarıdan kulüplerin kadrosunu, yeterliliklerini ve kapasitesini ölçmek zor. Konuşmaya başladığımızda hepsini dikkate almalıyız." dedi.
"İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYORUM"
Pochettino açıklamasının devamında; "Premier Lig'de görev almıyorum diye fikrimi değiştirecek değilim. Bence Premier Lig hala dünyanın en iyi ligi. Bu yüzden burada kalmak önceliğim." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın