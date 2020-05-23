Pochettino: 'Mourinho'nun yerine geçeceğimi sanıyordum'

Son olarak Tottenham'ı çalıştıran Maurico Pochettino; yerine göreve gelen Jose Mourinho, teknik direktörlüğe geri dönüş ve İngiltere'de görev alma konusu dahil bir çok konuda değerlendirmelerde bulundu.İngiliz The Telegraph gazetesine röportaj veren Arjantinli teknik adam, Tottenham ile başarılı geçen 5 senede Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ulaşmıştı.Espanyol'da çalıştığı dönemde Jose Mourinho'nun halefi olarak anıldığını hatırlatan Pochettino;dedi.6 sene önce Tottenham'da göreve gelen Pochettino, o dönem Londra kulübünün Louis Van Gaal'den sonraki 2. seçeneğiydi. 48 yaşındaki teknik adam günümüzde ise herhengi bir kulübün lisetesinde 1 numarada olacak.Pochettino, yeni görev alacağı kulübünün İngiltere sınırları içerisinde olmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde satın alınan ve flaş transferler yapması beklenen Newcastle United'in yanı sıra, Manchester United'in da Arjantinli'ye ilgisi olduğu biliniyor.Bir diğer aday takım olarak İspanyol devi Real Madrid de, gelecek dönemde Pochettino'nun kapısını çalabilir.Yeniden çalışmaya hazır olduğunu belirten Pochettino; "" dedi.Pochettino açıklamasının devamında; "" dedi.