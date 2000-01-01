Plumlee, NBA sezonunun devam edeceği konusunda iyimser

Denver Nuggets pivotu Mason Plumlee, NBA sezonunun devam edeceği yönündeki iyimserliğini dile getirdi.



Plumlee şunları söyledi:



"İnsanlar sezona tekrar başlayacağımız konusunda çok iyimser. Etrafta birçok teklif atıldı. Sendika toplantılarından, sezonu geri getirecek planlar ve stratejiler geliştirildiğini öğrendim."



Plumlee ayrıca, Las Vegas'ta veya Disney World'de karantinaya alınmış bir alan oluşturmak da dahil olmak üzere, sezonu bitirme lojistiğine ilişkin birkaç farklı teklif duyduğunu açıkladı:



"İnsanlar bu noktada TV için oynadığımızı biliyorlar. Bir katılım beklemek gerçekçi olmaz. Seyahat partisini kısmaktan bahsettiklerini biliyorum. Bir şehir, iki şehir, 10 ekipli üç şehir, sezonu hızlı bir şekilde bitiş veya playoffların farklı bir versiyonunun önerilerini duymuştum."



Plumlee, oyuncuların sezonu yeniden başlatmadan önce iki ila dört haftalık bir ısınma dönemi için zorladığını ekledi.



