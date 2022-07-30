Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne çıktı

Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da oynadığı Avrupa B Ligi'ndeki 3 maçı da kazanarak en üst lig olan A Ligi'ne yükselme başarısını gösterdi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa B Ligi B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı takım, Letonya ve Danimarka galibiyetlerinin ardından son maçında Litvanya ile karşılaştı.



Milli takım, müsabakayı Cem Keskin (2) ve Barış Terzioğlu'nun golleriyle 3-1 kazandı.



Danimarka maçını uzatmada kazandığı için B Grubu'nu 8 puanla lider bitiren Plaj Futbolu Milli Takımı, gruplarından A Ligi'ne çıkan diğer 3 takımla dörtlü final oynayacak. Yarın ve pazar günü oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından şampiyon olan takım, 2023 yılında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Plaj Oyunları'na katılma hakkını elde edecek. Türkiye, yarı finalde Kazakistan ile mücadele edecek.





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