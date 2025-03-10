New York Knicks, deneyimli forvet PJ Tucker ile 10 günlük bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor.



Tucker, NBA takas döneminde Utah Jazz'dan Toronto Raptors'a takas edilmiş ve ardından serbest bırakılmıştı.



Bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen 38 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Philadelphia 76ers ve LA Clippers formalarıyla toplam 31 maça çıktı. Sezon başında Clippers ile anlaşan Tucker, takas süreci boyunca sahalardan uzak kaldı. Clippers, onun 11 milyon dolarlık biten kontratını değerlendirmek için takas arayışına girmişti. Önce Utah Jazz'a, ardından Toronto Raptors'a gönderilen Tucker, Raptors tarafından serbest bırakıldıktan sonra serbest oyuncu konumuna geldi.



