Detroit Pistons, The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre Myles Turner, Naz Reid ve Santi Aldama ile ilgileniyor.Pistons, bu yaz sezonunda yaklaşık 17 milyon dolarlık maaş boşluğu oluşturabilecek durumda. Bu da takımı pivot rotasyonunda bir yükseltme için harekete geçirebilir.The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre Detroit, Turner, Reid ve Aldama'yı radarına aldı. Ekibin hedefinde modern basketbolun gereği olan "stretch five" (üçlük atabilen uzun) profiline sahip bir oyuncu yer alıyor.Turner, sınırsız serbest oyuncu statüsünde ve genel beklenti onun Indiana Pacers ile yeniden anlaşacağı yönünde. Naz Reid'in Minnesota Timberwolves ile oyuncu opsiyonu bulunuyor. Çoğu senaryo onun takımda kalacağını gösterse de, büyük bir teklif fikrini değiştirebilir.Santi Aldama ise Memphis Grizzlies ile kısıtlı serbest oyuncu. Memphis'in Jaren Jackson Jr. ile yeni sözleşme planları göz önüne alındığında ve lüks vergisi sınırına yaklaşması hesaba katıldığında, büyük bir teklif karşısında Aldama'nın serbest bırakılması olasılık dahilinde.