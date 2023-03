Pirlo: 'Son dakikalardan memnun değilim'

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yenen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, "Takımımdan memnunum ama son dakikalardan memnun değilim" dedi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, önemli bir galibiyet aldıklarını ve bu nedenle takımdan memnun olduğunu ama uzatma dakikalarında yenilen 2 golün kendilerini üzdüğünü dile getirdi.



Skorun 4-1'e gelmesiyle rahatlamaları gerektiğinin altını çizen Andrea Pirlo, "Topu çevirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden biraz kızdım. Ama ritmimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İyi bir takımız ve kazanmak istiyoruz. Son dakikalarda yaşadığımız durumu daha önce de yaşamıştık." ifadelerini kullandı.



Demir Grup Sivasspor karşısında hat-trick yaparak galibiyette önemli pay sahibi olan Diagne ve İtalyan oyuncu Ricci'nin performanslarını değerlendiren Pirlo, "Diagne bizim forvetimiz. Ne kadar fazla şans üretirsek, Diagne de o kadar çok gol atar. Gollerine devam ediyor. Hedefimiz ona gol attırmak. Ricci kendi kalitesine yakışmayan maçlarla lige başladı ve sonra sakatlık yaşadı. Lige adapte olmaya çalıştı ve şu anda onun kalitesine yakışan bir performansa ulaşıyor. Geliştirebileceği yönler de var. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.



Sivasspor karşısında oyuna sonradan dahil olan Adem Ljajic ve Sofiane Feghouli hakkında da konuşan Pirlo, her iki oyuncunun da kendisi için çok önemli olduğunu ve maç ritimlerinin yükselmesi için çalıştıklarını belirtti.



Rakipleri karşısında uyguladıkları farklı korner organizasyonlarına değinen Pirlo, "Her maçta rakibin aldığı pozisyonlara göre duran top denemeleri yapıyoruz. Biraz detaylarda istediklerimizi yapamadık. Kalecinin önünde blok oluşturacağımız şemalar çalışıyoruz. Her maçta bunları geliştirmeye çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





