Pirlo: 'Böyle olacaksa oynamayalım!'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, karşılaşmanın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan İtalyan teknik adam, "Söylenecek çok bir şey yok. Son pozisyonda olanları herkes gördü. Bütün hafta çalışmamızı bu şekilde baltalayacak şeyler olacaksa, biz maçlara boşuna gelmeyelim. Bazı şeyler önceden tayin ediliyorsa, bizim oynamamıza gerek yok. Ligin bütün maçlarında bu sıkıntılar oluyor. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımların maçlarında olmuyor. Bütün maçların araştırılması ve sorgulanması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"Tek düşüncem burada olmak"



Belçika Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları hakkında, "Şu anda Fatih Karagümrük'ün hocasıyım. Şu andaki tek düşüncem burada olmak." ifadelerini kullanan Andrea Pirlo, maç içindeki taktik değişiklikleri hakkındaki soruya ise "İlk yarının sonunda Kazım Kazım'ın 2 stoperin arasında yalnız kaldığını görünce, 2 kanat oyuncumuzu kendisine yaklaştırmak istedik. Böyle olunca da biraz daha rahatladı." yanıtını verdi.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 43 yaşındaki çalıştırıcı, şu anda önemli olanın sözleşme değil iyi futbol oynamak olduğunu belirterek, "Önümüzde bir süreç var. Bir gelişme olunca bunu öğrenirsiniz." diye konuştu.

