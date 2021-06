Pippen, 90'ların Bulls'unu bir de kendi bakış açısından anlatacak!

Hall of Fame oyuncu Scottie Pippen, ödüllü spor gazetecisi Michael Arkush ile birlikte yazdığı "Unguarded" adlı bir anı kitabının yayınlanacağını duyurdu.



Kitabın 16 Kasım'da piyasaya sürülmesinin planlandığı açıklandı.



Pippen bir Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Size Arkansas'da büyümenin, UCA'daki üniversite günlerinin, Draft edilmenin, takım arkadaşlarımın, antrenörlerimin, soyunma odasının ve yüzüklerin perde arkasını göstereceğim. Yıllarca kendime sakladığım hikayeleri..."



Kitabın, Michael Jordan, Phil Jackson ve Isiah Thomas'ı "sivri ve şeffaf bir şekilde ele almayı" vaat ederken, Pippen'ın "Jordan'ın yardımcısı olarak etiketlenmekten nasıl utanç duyduğunu" detaylandıracağı kaydedildi.



55 yaşındaki Pippen, Aralık ayında The Guardian'a Jordan ile konuştuğunu söyleyerek, "The Last Dance"te resmedilme şeklinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmişti.