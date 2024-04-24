Pınar Karşıyaka'ya Kenan Sipahi'den kötü haber

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın oyun kurucularından Kenan Sipahi, 27 Nisan Cumartesi günkü Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Kenan Sipahi'nin TOFAŞ maçı sırasında hamstring kas grubunda ağrı hissettiği belirtildi.
Milli basketbolcunun gerekli tetkiklerinin yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Oyuncumuzun biceps femoris kasında evre 2 kas yırtığı tespit edilmiş ve tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Kenan Sipahi hafta sonu Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosunda yer alamayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Kenan Sipahi'nin TOFAŞ maçı sırasında hamstring kas grubunda ağrı hissettiği belirtildi.
Milli basketbolcunun gerekli tetkiklerinin yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Oyuncumuzun biceps femoris kasında evre 2 kas yırtığı tespit edilmiş ve tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Kenan Sipahi hafta sonu Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosunda yer alamayacaktır." ifadelerine yer verildi.
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