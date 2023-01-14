Pınar Karşıyaka, deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu AYOS Konyaspor Basketbol'u 82-71 yendi.



Müsabaka, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Ev sahibi ekip, etkili takım oyunuyla sayılar bulurken, konuk takım ise attığı üçlüklerle skor üreterek maçı dengede tuttu. Periyodun sonuna doğru aldığı ribauntları iyi değerlendiren Konyaspor Basketbol, ilk çeyreği 20-17 önde kapattı.



İkinci periyoda hızlı başlayan Pınar Karşıya, skorda öne geçti. Kazandığı faul atışlarını da iyi değerlendirerek farkı bir ara 14 sayıya (28-42) çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 44-32 üstün gitti.



Pınar Karşıyaka, üçüncü çeyrekte pota altından bulduğu sayılarla farkın kapanmasını engelledi. Bu bölümde ev sahibi ekip ise konuk takımın sert savunması karşısında zorlandı. Pınar Karşıyaka, mücadelenin üçüncü periyodunu 59-50 önde bitirdi.



Son çeyreğe de iyi başlayan konuk takım, 32. dakikada farkı 16 sayıya (54-70) çıkardı. Sayı üretmekte zorlanan ev sahibi takım karşısında zorlanmayan Pınar Karşıyaka, mücadeleyi 82-71 kazandı.



Salon: Selçuklu Belediyesi



Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar



AYOS Konyaspor Basketbol: Sinan Sağlam 6, Sulaimon 20, Perez 10, Murat Göktaş 3, Nikolov 6, Mert Gizir, Erkin Şenel 1, Badzim, Morgan 18, Eddie 7



Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 15, McCollum 12, Berkan Durmaz 7, Deniz Kılıçlı 6, Efe Ergi Tırpancı 2, Angola 13, Delgado 14, Vitto Brown 8, Kenan Sipahi 5



1. Periyot: 20-17



Devre: 32-44



3. Periyot: 50-59



Beş faulle oyundan çıkan: 38.15 Sinan Sağlam (AYOS Konyaspor Basketbol)





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