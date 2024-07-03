Pınar Karşıyaka'da Demircan Demir gitti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki oyun kurucu Demircan Demir'le yollar ayrıldı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuzda yer alan Demircan Demir'e Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.
Yuvadan uçan Demircan, yeni sezon öncesi Bursa temsilcisi Tofaş'la sözleşme imzaladı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuzda yer alan Demircan Demir'e Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.
Yuvadan uçan Demircan, yeni sezon öncesi Bursa temsilcisi Tofaş'la sözleşme imzaladı.
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