Pınar Karşıyaka'da Demircan Demir gitti

Pınar Karşıyaka'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki oyun kurucu Demircan Demir'le yollar ayrıldı.

Haber; DHA
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Pınar Karşıyaka'da Demircan Demir gitti
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03 Temmuz 2024 15:40
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki oyun kurucu Demircan Demir'le yollar ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuzda yer alan Demircan Demir'e Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.

Yuvadan uçan Demircan, yeni sezon öncesi Bursa temsilcisi Tofaş'la sözleşme imzaladı.

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