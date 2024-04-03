NBA'in eski yıldızlarından Paul Pierce, Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert üzerinden eleştiri yaparak, Avrupalı oyuncuların "sert" görülmediğini iddia etti.



'Undisputed' programına katılan Pierce, NBA oyuncuları arasında yaygın olduğuna inandığı bir stereotipi vurgulayarak, Avrupalı oyuncular hakkında şunları söyledi:



"Kimse Avrupalı oyuncuları, özellikle de Fransa'dan gelenleri sert bulmuyor. Hepsi kibar, hamur işi falan seven ve arkadaş canlısı insanlar. Rudy Gobert gibi bir adamın Draymond Green tarafından boğulduğunu görmüştük. Yılın Savunmacısı olabilirsin ama kimsenin gözünü korkuttuğun yok."



Pierce'ın sözleri, Gobert ve Chicago Bulls guardı Alex Caruso'nun yakın zamanda dahil olduğu bir olaya yanıt olarak geldi. Gobert bu olayla ilgili, Caruso'ya karşı "gereğini yaptığını" ve NBA'in dizginleri ele almadığı takdirde bunu başka oyunculara da yapacağını belirtmişti.



Pierce'ın eleştirilerine rağmen Gobert'in takımı Timberwolves, NBA'de 52-23'lük derecesiyle başarının tadını çıkarıyor ve Batı Konferansı'nda şampiyonluğun ciddi adaylarından biri olarak görülüyor.



Gobert ise kariyerinin dördüncü Yılın Savunmacısı ödülünü kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor.





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