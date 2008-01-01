Pierce: "LeBron şampiyon olamazsa, GOAT muhabbeti duymak istemiyorum"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, NBA playoff bubble'ındaki bir ilk tur yenilgisinin, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in başarılarından birçok şeyi eksilteceğini söyledi.



Pierce, ESPN'nin The Jump programında şunları söyledi:



"LeBron artık gençleşmiyor. Bu onun mirasına büyük bir darbe vuracak ve onun tüm zamanların ilk beş oyuncusu olmadığını zaten söylemiştim. İlk turda kaybetmek şöyle dursun, Lakers bir şampiyonluk kazanmazsa, bu GOAT muhabbetlerinin hiçbirini artık duymak istemiyorum."



Pierce, Mayıs ayında LeBron'un NBA'de tüm zamanların ilk beşinde olmadığını söylemişti. James, 17 yıllık NBA kariyeri boyunca hiçbir zaman ilk tur playoff mağlubiyeti yaşamamıştı.



