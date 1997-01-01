Philly, Sam Cassell dahil üç koç daha işe aldı!

Philadelphia 76ers'ın, başantrenör Doc Rivers'ın koçluk kadrosuna Sam Cassell dahil üç kişiyi eklediği açıklandı.



76ers, eski Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'yi basketbol operasyonlarının başkanı olarak işe aldıktan sonra koçluk ve yönetim kademelerine ekleme yapmaya devam ediyor.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre Cassell, Rivers'a katılacak kişiler arasında yer alıyor. 50 yaşındaki eski All-Star, Washington Wizards'la geçirdiği beş yıllık görev süresinin ardından, son altı sezonu Rivers ile LA Clippers'ta geçirmişti.



ESPN'den Tim Bontemps'e göre, 76ers ayrıca uzun süredir Indiana Pacers'ın savunma temelli yardımcı koçu Dan Burke'ü de işe aldı. Burke, 1997'den beri Pacers'da bulunuyordu ve altı farklı başantrenörün kadrosunda görev yapmıştı: Larry Bird, Isiah Thomas, Rick Carlisle, Jim O'Brien, Frank Vogel ve Nate McMillan.



The Athletic'den David Aldridge'e göre ise, Philadelphia'nın eski Clippers baş video koordinatörü Pete Dominguez'i de yardımcı koç olarak işe alması bekleniyor.



Cassell, Burke ve Dominguez'in, Rivers'ın personelinin üyeleri olarak David Joerger'e katılacağı bildirildi. Ime Udoka ve John Bryant'ın da hala 76ers'ın personel listesinde yer aldığı ve eski Pacers patronu O'Brien'ın da, baş antrenörün kıdemli danışmanı olarak listelendiği kaydedildi.



