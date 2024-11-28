Philly, Embiid'e kontrat vermeden "6 ayrı tıbbi görüş aldı"

Philadelphia 76ers'ın, yıldız oyuncusu Joel Embiid'e üç yıllığı 192 milyon dolarlık uzatma sözleşmesi vermeden önce ek tıbbi görüş istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Philly, Embiid'e kontrat vermeden '6 ayrı tıbbi görüş aldı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2024 14:18
Philadelphia 76ers'ın, yıldız oyuncusu Joel Embiid'e üç yıllığı 192 milyon dolarlık uzatma sözleşmesi vermeden önce ek tıbbi görüş istediği iddia edildi.

ESPN'den Ramona Shelburne, 76ers ve Embiid'in Eylül ayında üç yıllık 192 milyon dolarlık bir uzatma için anlaşmaya varmadan önce yaklaşık altı farklı tıbbi görüş aldığını söyledi. Danışılan kişilerin hepsinin, Embiid'in dizinin iyileşmesini teşvik etmek adına stratejik dinlenme ve prosedürlerin bir kombinasyonu ile yönetilebileceğine inandığı söylendi.

Sixers'ın Embiid'in dizinin sezona başlamak için oynayabilecek kadar sağlıklı olacağını ve Paris Olimpiyatları'ndan sonra form kazanmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceğini tahmin ettiği, ancak zamanla dizinin iyi olmadığının ortaya çıktığı belirtildi.

Embiid geri döndüğünden beri aynı güçte oynamadı ve ilk dört maçında 31,4 dakikada sadece 19,8 sayı, 7,5 ribaund ve 3,5 asist ortalaması yakaladı. Sixers yıldızının PER istatistiği ise önceki sezon 33,4'ken, bu sezon 16,4'e düştü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery