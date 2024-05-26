PFDK'den Serdar Topraktepe'ye ceza!

PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Serdar Topraktepe'ye müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK'den Serdar Topraktepe'ye ceza!
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26 Mayıs 2024 14:28
Son güncelleme 26 Mayıs 2024 14:44
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serdar Topraktepe'ye bir maç men ve 39 bin lira para cezası verildi.

Kurul ayrıca Beşiktaş'a 244, Trabzonspor'a da 112 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK'den Beşiktaş - Trabzonspor maçı için yapılan açıklama şu şekilde:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE'nin, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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