PFDK'den Günay Güvenç kararı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Günay Güvenç'in cezası belli oldu. Öte yandan Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nun cezası da açıklandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı.
Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu da aynı şekilde 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı.
İŞTE PFDK'NİN AÇIKLAMASI:
CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
BİR ADIM GERİDEN
Galatasaray forması giyen Günay Güvenç, Alanyaspor maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunmuştu.
Günay, Alanya'da devre arasında yaşanan olaylarla ilgili konuştu ve küfür etmediğini söyledi.
Günay Güvenç'in sözleri şu şekilde:
"Olay sadece benim ve Mevlüthan Çavuşoğlu ağabeyin diyaloğu ile oldu. Hakemlik bir şey yok. Küfür iftirasını nasıl atıyorlar? Hakeme, benim ve Mevlüthan ağabeyin küfürleştiğimiz yönünde bilgi gitmiş. Zaten böyle bir şey olmadı. Küfür etsem, dik durur söylerim. Hakemin raporunda öyle bir şey (küfür) yazamaz, uydurmasınlar. Bu kul hakkına giriyor."
MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASI
Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu da Galatasaray maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunmuştu.
Çavuşoğlu, "Koridorda çok büyütülecek bir şey olmadı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın hakeme tepkisi oldu. Günay Güvenç itirazlarda bulundu, ben de 'Sen sporcusun, içeri gir' dedim. Sonra Galatasaray ile jandarma ve güvenlik güçleri arasında tartışma oldu, 'Neden hakem ile aramıza giriyorsunuz' dediler. Jandarma o sırada görevini yaptı, araya set çekti." dedi.
Açıklamalarına devam eden Mevlüthan Çavuşoğlu, "İkinci yarı başlarken dördüncü hakem geldi ve 'Hakem sizi attı' dedi. Günay ile şaşırdık, aramızda bir şey olmadı. Hakeme sorduk, 'Ben gerideydim, görmedim' dedi. İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. Okan Hoca da sinirliydi, biraz serzenişte bulundu ve soyunma odasına gitti." diye konuştu.
"HAKEMLİK BİR ŞEY YOK"
Mevlüthan Çavuşoğlu, "Hakemlik bir şey yok, kimse hakeme bir şey diyemez. Skorun verdiği durumdan dolayı Galatasaray, hakemi devre arası bekledi. Onların bileceği iş. TFF ve Disiplin Kurulu, Günay ve benim adıma bu cezayı düzeltmeli." açıklamasında bulundu.
"NORMAL BİR İTİRAZ ETTİ"
Mevlüthan Çavuşoğlu, ayrıca, "Okan Hoca, hakeme itiraz etti ve yönetimini beğenmediğini söyledi. Sonrasında da içeri gitti. Normal bir itiraz etti, kapatalım konuyu. Sahada olanları anlattım, objektif yorum yaptım. Alanyaspor idarecisiyim. Doğru yorumlar yapın, doğru konuşun!" dedi.
Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı.
Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu da aynı şekilde 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı.
İŞTE PFDK'NİN AÇIKLAMASI:
CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
BİR ADIM GERİDEN
Galatasaray forması giyen Günay Güvenç, Alanyaspor maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunmuştu.
Günay, Alanya'da devre arasında yaşanan olaylarla ilgili konuştu ve küfür etmediğini söyledi.
Günay Güvenç'in sözleri şu şekilde:
"Olay sadece benim ve Mevlüthan Çavuşoğlu ağabeyin diyaloğu ile oldu. Hakemlik bir şey yok. Küfür iftirasını nasıl atıyorlar? Hakeme, benim ve Mevlüthan ağabeyin küfürleştiğimiz yönünde bilgi gitmiş. Zaten böyle bir şey olmadı. Küfür etsem, dik durur söylerim. Hakemin raporunda öyle bir şey (küfür) yazamaz, uydurmasınlar. Bu kul hakkına giriyor."
MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASI
Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu da Galatasaray maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunmuştu.
Çavuşoğlu, "Koridorda çok büyütülecek bir şey olmadı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın hakeme tepkisi oldu. Günay Güvenç itirazlarda bulundu, ben de 'Sen sporcusun, içeri gir' dedim. Sonra Galatasaray ile jandarma ve güvenlik güçleri arasında tartışma oldu, 'Neden hakem ile aramıza giriyorsunuz' dediler. Jandarma o sırada görevini yaptı, araya set çekti." dedi.
Açıklamalarına devam eden Mevlüthan Çavuşoğlu, "İkinci yarı başlarken dördüncü hakem geldi ve 'Hakem sizi attı' dedi. Günay ile şaşırdık, aramızda bir şey olmadı. Hakeme sorduk, 'Ben gerideydim, görmedim' dedi. İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. Okan Hoca da sinirliydi, biraz serzenişte bulundu ve soyunma odasına gitti." diye konuştu.
"HAKEMLİK BİR ŞEY YOK"
Mevlüthan Çavuşoğlu, "Hakemlik bir şey yok, kimse hakeme bir şey diyemez. Skorun verdiği durumdan dolayı Galatasaray, hakemi devre arası bekledi. Onların bileceği iş. TFF ve Disiplin Kurulu, Günay ve benim adıma bu cezayı düzeltmeli." açıklamasında bulundu.
"NORMAL BİR İTİRAZ ETTİ"
Mevlüthan Çavuşoğlu, ayrıca, "Okan Hoca, hakeme itiraz etti ve yönetimini beğenmediğini söyledi. Sonrasında da içeri gitti. Normal bir itiraz etti, kapatalım konuyu. Sahada olanları anlattım, objektif yorum yaptım. Alanyaspor idarecisiyim. Doğru yorumlar yapın, doğru konuşun!" dedi.