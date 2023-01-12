PFDK'den Fenerbahçe'ye 5 yıldızdan ceza yok!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanırken, Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı logodan dolayı ceza gelmedi.Fenerbahçe, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçta flaş röportaj alanında 5 yıldızlı logo kullanmış ve ceza alabileceği belirtilmişti. Ancak PFDK, bu konuda sarı-lacivertlilere herhangi bir yaptırım uygulamadı."FENERBAHÇE A.Ş.'nin, talimata aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir"TFF'nin Spor Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi şöyle:(1) En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler.(2) Yıldızlar, kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır"