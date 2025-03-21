PFDK'den Eray Yazgan'a ceza yok

Türkiyen Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ile ilgili kararını verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle" TFF Hukuk Kurulu tarafından sevk edilen Eray Yazgan'a ceza verilmedi.
Öte yandan, Galatasaray taraftarlarına Antalyaspor maçındaki 'çirkin ve kötü tezaürat' nedeniyle 14 blokta yer alan seyircilerin bir sonraki iç saha maçına girişleri engellendi.
"Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle" TFF Hukuk Kurulu tarafından sevk edilen Eray Yazgan'a ceza verilmedi.
Öte yandan, Galatasaray taraftarlarına Antalyaspor maçındaki 'çirkin ve kötü tezaürat' nedeniyle 14 blokta yer alan seyircilerin bir sonraki iç saha maçına girişleri engellendi.