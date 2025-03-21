PFDK'den Eray Yazgan'a ceza yok

PFDK, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK'den Eray Yazgan'a ceza yok
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21 Mart 2025 12:39
Türkiyen Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ile ilgili kararını verdi.

"Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle" TFF Hukuk Kurulu tarafından sevk edilen Eray Yazgan'a ceza verilmedi.

Öte yandan, Galatasaray taraftarlarına Antalyaspor maçındaki 'çirkin ve kötü tezaürat' nedeniyle 14 blokta yer alan seyircilerin bir sonraki iç saha maçına girişleri engellendi.

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