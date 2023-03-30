PFDK'dan Fatih Karagümrük'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın ihlal edilmesini gerekçe göstererek Fatih Karagümrük'e ceza verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
PFDK'dan Fatih Karagümrük'e ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2023 20:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9/3. ve 9/7. maddeleri uyarınca VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery