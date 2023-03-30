PFDK'dan Fatih Karagümrük'e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin lira para cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9/3. ve 9/7. maddeleri uyarınca VavaCars Fatih Karagümrük'e 150 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.





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