PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin sevkleri ile ilgili kararlarını açıkladı. Kararda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 100'er bin TL para cezası verilirken, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'a ceza verilmesine gerek görülmedi.



İşte PFDK kararları;



1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu HAKKI TOLUNAY KAFKAS'ın, 08.05.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu STYLIANOS KITSIOU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 07.05.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN B ve C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü başkanı TARIK AKSAR hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 07.05.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu MUSTAPHA YATABARE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 06.05.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü başkanı SABRİ GÜLEL'in, Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda ve müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



5- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 07.05.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.05.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 310.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



FENERBAHÇE A.Ş.'nin, Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN hakkında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)



7- GALATASARAY A.Ş.'nin, 08.05.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 119, 120, 219, KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 07.05.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü başkanı ALİ ÇAMLI'nın, Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.





