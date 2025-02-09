Petkimspor ve Manisa Basket ligde rakip

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi son 16 takım arasında temsil eden Ege ekipleri Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket 10 Şubat Pazartesi günü Basketbol Süper Ligi'nde rakip olacak.
Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi son 16 takım arasında temsil eden Ege ekipleri Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket 10 Şubat Pazartesi günü Basketbol Süper Ligi'nde rakip olacak.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki Ege derbisi saat 19.00'da başlayacak. Yoğun fikstürde ligdeki son iki maçını kaybeden Petkimspor, 17 haftada 7 galibiyetle Play-Off hattını yakalama mücadelesi veriyor. Bu sezon Avrupa arenasındaki başarısını lige yansıtamayan Manisa Basket ise 4 galibiyetle düşme hattından kurtulmaya çalışıyor.