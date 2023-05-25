Petit: 'Vinicius'un Real'den ayrılması hata olur'

Fransız efsane futbolcu Emmanuel Petit, Vinicius Junior'un uğradığı ırkçılık ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Petit yaptığı açıklamada, "Ben Vinicius'un yerinde olsaydım şu anda Arsenal'e gitmezdim. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. Son iki yıldır inanılmaz işler yapıyor." dedi.



Irkçılık olayıyla ilgili ise Fransız oyuncu, "Geçen hafta Valencia maçında gördüklerim beni şoke etti. LaLiga ve bazı yöneticilerin maç sonrası yaptığı açıklamalardan sonra, 'Sizin sorununuz ne çocuklar?' demeden duramadım. Neler olduğunu anlamıyorum." ifadelerini kullandı.



Petit son olarak, "Bu ilk değil, son da olmayacak. Bu yüzden Real'den ayrılması onun için hata olur. İspanya'daki çoğu insan böyle değil. Sadece bir azınlık grup bu. Ayrıca dünyanın her yerinde olabilecek bir şey. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra mutluluğu başka bir yerde bulması çok zor olur." diye konuştu.



