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Pescara'da Zeman dönemi sona erdi

İtalya ekibi Pescara, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Zeman'ın görevine son verdi.

Kaynak: AA
Pescara'da Zeman dönemi sona erdi
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04 Mart 2018 16:14
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Pescara, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan teknik direktör Zdenek Zeman ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki teknik adam Zeman'ın görevine son verildiği bildirildi.

Çek asıllı İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe ve Pescara'nın yanı sıra Parma, Lazio, Roma, Napoli, Lecce, Brescia, Cagliari gibi takımlarda görev yaptı.

Geçen yıl şubat ayında Pescara'nın başına geçen Zeman, takımının Serie B'ye düşmesine engel olamamıştı.

Pescara bu sezon Serie B'de çıktığı 28 haftada topladığı 36 puanla 13. sırada yer alıyor.

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