Perotti ve Sosa, Arjantin'i salladı

Kanarya'da bu sezon 'Latin rüzgarı' esiyor. Sezon başında kadroya katılan Jose Sosa ile Diego Perotti kısa sürede takıma uyum sağlarken, hücum aksiyonlarına büyük güç kattı. Perotti henüz 3 maçta 3 gole ulaştı. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Antalya ve Gençlerbirliği deplasmanlarında aldığı kritik penaltılarla galibiyetin yolunu açarak 'çilingir' rolünü oynadı. 35 yaşındaki Sosa da 8 maçta 3 gol ve 1 asistle skora ciddi katkı sağladı. İki isim de rakiplerin şimdiden korkulu rüyası oldu.



İTALYA&ARJANTİN ONLARI KONUŞTU



Virgilio: Gençlerbirliği'ne iki gol atan Perotti, Fenerbahçe'de başrolde.



Romanews: Diego Perotti Fenerbahçe'de çok etkili oluyor.



Gazzetta Romanista: Perotti, Fenerbahçe'deki yeni macerasında müthiş bir adım attı.



El Grafico: Fenerbahçe, Perotti ve Sosa'nın golleriyle Gençlerbirliği'ni geçti.



