Perez'den Ancelotti'ye övgü

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Carlo Ancelotti için, "Real Madrid tarihindeki en iyi teknik direktörlerden biri." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Perez'den Ancelotti'ye övgü
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12 Mayıs 2024 13:14
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarlara seslendi.

Perez, takımın sezon içerisinde yaşanan pek çok sakatlığa rağmen pes etmediğini belirterek, "Takımımız birçok zorluğa göğüs gerdi. Militao, Courtouis ve Alaba ciddi sakatlıklar yaşadı ama bunların üstesinden geldik. Bu kulübün sloganı pes etmemektir." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti ve teknik heyete teşekkür eden Perez, "Carlo Ancelotti liderliğindeki tüm teknik heyeti tebrik ediyorum. Real Madrid tarihindeki en büyük teknik direktörlerden biri olan Ancelotti'yi çok seviyoruz." dedi.

Son olarak taraftarlara seslenen İspanyol futbol adamı, "Bu şampiyonluk sizin için" diye konuştu.

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