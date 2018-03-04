Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören, ayrıca rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna da sevk edilen Quaresma, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlı ekipte Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağında oynayacak futbolcunun kim olacağı merakla bekleniyor. Portekizli oyuncunun oynamadığı maçlarda sağ kanatta görev yapan Jeremain Lens, bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Ryan Babel'i sağ kanada çekip, solda Caner Erkin'in önünde Adriano Correia'yı oynatacağı tahmin ediliyor.

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşması öncesi bir başka merak konusu forvette Alvaro Negredo, Vagner Love tercihleri olacak.

Bu sezon Süper Lig'de 5 ve Türkiye Kupası'nda 7 gol atan Negredo, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandırmayı bildi.

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Vagner Love ise siyah-beyazlı formayla şu ana dek sadece Kardemir Karabükspor karşısında iki kez gol sevinci yaşadı. Ligde 12 golü bulunan Brezilyalı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor'un, ligin ilk yarısında Trabzonspor'u dış sahada 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atmıştı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta kötü haber Pepe'den geldi. Sağ ayak parmağı kırıldığı tespit edilen Pepe, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkartıldı. Pepe, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor karşısında Tosic veya Vida ikilisinden biri oynatması bekleniyor.