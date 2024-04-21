Pepe: 'Takımın kalitesini biliyorum'

Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Pepe, "Elbette kolay bir maç değildi. Kolay olmayan zor maçı kendi açımızdan iyi yönettik ve iyi değerlendirdik. Bize özgüven getiren ikinci golü de bulduk ama son bölümde ne yazık ki gol yedik. Yine de maçı kazanmayı bildik." dedi.
3 pasla attıkları gol için konuşan Fildişili yıldız, "Takımın kalitesini biliyorum. Kaptanımın uzun toptaki kalitesini biliyorum. Ben de burada topun oraya geleceğini hissettim ve golü attım." sözlerini sarf etti.
Oynadığı pozisyonlar için konuşan Pepe, "Bugün birkaç pozisyonda oynadım ama bu benim oynadığım pozisyonlardı. Fenerbahçe'ye karşı da bu pozisyonda oynamıştım. Bunun işe yaradığını görebiliyoruz. Taraftarımızın önünde de gol atmayı istiyorum. Taraftarımız bunu hak ediyor." açıklamasında bulundu.
Pepe, "Elbette kolay bir maç değildi. Kolay olmayan zor maçı kendi açımızdan iyi yönettik ve iyi değerlendirdik. Bize özgüven getiren ikinci golü de bulduk ama son bölümde ne yazık ki gol yedik. Yine de maçı kazanmayı bildik." dedi.
3 pasla attıkları gol için konuşan Fildişili yıldız, "Takımın kalitesini biliyorum. Kaptanımın uzun toptaki kalitesini biliyorum. Ben de burada topun oraya geleceğini hissettim ve golü attım." sözlerini sarf etti.
Oynadığı pozisyonlar için konuşan Pepe, "Bugün birkaç pozisyonda oynadım ama bu benim oynadığım pozisyonlardı. Fenerbahçe'ye karşı da bu pozisyonda oynamıştım. Bunun işe yaradığını görebiliyoruz. Taraftarımızın önünde de gol atmayı istiyorum. Taraftarımız bunu hak ediyor." açıklamasında bulundu.