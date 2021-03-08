Pepe: 'Beşiktaş'a tutku için gitmiştim'

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Pepe, UEFA'ya bir röportaj verdi ve İstanbul'da geçirdiği günlere de değindi. (Beşiktaş'ta "tutkuyu hissetmek" için geldiğini kaydeden Pepe, "Beşiktaş'a karşı hiç oynamamıştım ancak orada farklı bir oyunla karşılaşacağımı biliyordum. Bunu istedim, kariyerimin bu noktasında tutkuyu hissetmeye ihtiyacım vardı, futbol tutkusunu hissetmeliydim. Bunu Beşiktaş taraftarı hissettiriyor. İspanya'dan Türkiye'ye gitmemin nedeni, tekrar o duyguyu hissetmek istiyor olmam. Vida ve Dusko Tosic ile birlikte oynadım. Çok iyi stoperler. Onlar bana yardım etti, ben de onlara yardım ettim." ifadelerini kullandı.2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a gelen Pepe, 1.5 yıllık kariyerinin ardından ayrılmıştı.