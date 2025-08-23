22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-2
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
2-1
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
6-0
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
1-5
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
1-0
22 Ağustos
PSG-Angers
1-0

Pep Guardiola'dan Ederson için açıklama!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'a transferi gündemde olan Ederson ile ilgili konuştu.

calendar 23 Ağustos 2025 00:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pep Guardiola'dan Ederson için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde cumartesi günü Tottenham ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Guardiola, Galatasaray'a transferi gündemde olan ve ligin ilk haftasındaki Wolverhampton maçında forma giymeyen kaleci Ederson'un maçta oynayıp oynamayacağına yönelik, "Göreceğiz. Antrenmanlarda iyiydi. Kaleci antrenörü ile konuşacağız ve durumunu göreceğiz." dedi.

Başarılı teknik adam, "Brighton maçı bitene kadar transfer dönemi devam ediyor. O maçtan sonra, "Tamam, artık bitti" diyebileceğiz. Dürüst olmak gerekirse, birkaç oyuncuyla ilgili neler olacağını bilmiyorum. Kim gelecek, kim kalacak, kim gidecek bilmiyorum! Menajerler işlerini yapıyor, kulüpler kendi kararlarını veriyor, oyuncuların da görüşleri var, sonra neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.