Pep Guardiola: "Alvarez'in River Plate'te kalması daha iyi"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yeni transfer Julian Alvarez için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola: 'Alvarez'in River Plate'te kalması daha iyi'
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04 Şubat 2022 18:28
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, River Plate'ten transfer edilen santrfor oyuncusu Julian Alvarez için açıklamalarda bulundu.

Julian Alvarez'in bu sezon River Plate'te kalmasının daha iyi olacağını söyleyen İspanyol teknik direktör, "Julian Alvarez'i direkt olarak takıma katabilirdik ancak yeterince oyuncumuz var. Gelecek sezonun başında bizimle olacak. Şimdilik River Plate'te kalması daha iyi. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için mutluyum." dedi.

Manchester City, 22 yaşındaki futbolcuyu bonuslar dahil 18,5 milyon euro'ya transfer etmiş ve sezon sonuna kadar River Plate'te kiralık kalması yönünde anlaşmıştı.

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