Pentatlon heyecanı Ankara'da yaşanacak

Türkiye Pentatlon Şampiyonası, 293 sporcunun katılımı ile Ankara'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pentatlon heyecanı Ankara'da yaşanacak
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23 Mart 2023 19:25
Modern pentatlonda "Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1. Ayak Yarışları", 24 Mart Cuma günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenecek 2023'ün ilk modern pentatlon yarışına 127'si kadın olmak üzere toplam 293 sporcu katılacak.

Organizasyon, yeni disiplin "engel parkuru"nun da yer aldığı ilk yarışma olarak modern pentatlon tarihine geçecek.

Yarışlarda ayrıca yüzme, eskrim, koşu ve atış etapları da yapılacak.

17 yaş altı,19 yaş altı ve gençler kategorilerinde yarışacak sporcuların ulusal sıralamasında aldıkları puana göre etki edecek engel parkuru disiplini, performans gelişim yarışlarına katılacak 11 yaş altı, 13 yaş altı ve 15 yaş altı kategorisi sporcuları için isteğe bağlı test amaçlı olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1. Ayak Yarışları'nın ilklerden biri de eskrim branşında olacak.

17 yaş altı kategorisi sporcuları, 2023 itibarıyla ilk kez eskrim branşına da katılacak ve bu disiplinde elde edecekleri puanlar, ulusal sıralamalarına katkı sağlayacak.

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