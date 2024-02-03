Pendikspor ile Adana Demirspor karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, pazar günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pendikspor ile Adana Demirspor karşı karşıya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2024 14:21
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de son 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik yaşayan Pendikspor, 23 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligde son 6 maçında galibiyet elde edemeyen Adana Demirspor ise 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Adana Demirspor 3-0 kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery