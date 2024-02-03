Pendikspor ile Adana Demirspor karşı karşıya

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.
Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Süper Lig'de son 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik yaşayan Pendikspor, 23 puanla 18. sırada bulunuyor.
Ligde son 6 maçında galibiyet elde edemeyen Adana Demirspor ise 31 puanla 8. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Adana Demirspor 3-0 kazanmıştı.
Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Süper Lig'de son 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik yaşayan Pendikspor, 23 puanla 18. sırada bulunuyor.
Ligde son 6 maçında galibiyet elde edemeyen Adana Demirspor ise 31 puanla 8. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Adana Demirspor 3-0 kazanmıştı.