Pendikspor, ikinci yarıda açıldı

Spor Toto 1. Lig'deki Pendikspor - Altınordu mücadelesi öncesinde, depremzede çocuklara gönderilmek üzere 1000 adet top sahaya atıldı. pic.twitter.com/uehFEbJiX9



— Sporx (@sporx) March 3, 2023

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor ile Gökhan Ünal'ın yönetimindeki Altınordu karşı karşıya geldi.Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1 Pendikspor üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi Pendikspor'un gollerini 61. dakikada Ahmed Ildız ve 87. dakikada Ali Han Tunçer kaydetti. Konuk ekip Altınordu'nun tek golü ise 10. dakikada Ali Özgün'ün ayağından geldi.Bu sonuçla birlikte Pendikspor 38 puana ulaşarak şampiyonluk iddiasını sürdürürken, alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu 18 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor evinde Tuzlaspor'u ağırlarken, Altınordu kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek.Mücadele öncesinde, tribünde yer alan taraftarlar tarafından depremzede çocuklara gönderilmek üzere 1000 adet futbolu topu sahaya atıldı.