Pendikspor'dan maç takvimine tepki!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'dan maç takvimine tepki!
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16 Şubat 2025 23:54
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Esendemir  maç takviminin yoğunluğunu eleştirerek "Yayıncı kuruluşun kendine göre planlamaları olabilir ama hiçbir şey sporcuların sağlığını riske atmaktan daha önemli değil. Boluspor ve bizim haricimizde perşembe günü oynayan tüm takımlar maçlarını yarın oynayacak. Yarına da verilebilirdi. Dün İngiltere Premier Lig'de, marka değeri en yüksek ligde 7 müsabaka oynandı." diye konuştu.

Hastalıktan nedeniyle Ankara'ya getiremedikleri ve kulübede tutup oyuna sokamadıkları futbolcuların eksikliğini hissettiklerine değinen Esendemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müsabakanın başında hakem arkadaşımızın anlamsız şekilde, bize göre faul olmayan pozisyonda penaltı kararı, devamında da hak edilmiş bir kırmızı kart oldu. Kırmızı kartı eleştirecek kadar futboldan uzak değiliz. Fakat kartların devamının geleceği belliydi. Söylenecek fazla şey yok. Bahsettiğimiz olumsuzluklardan dolayı çok fazla hamle şansımız olmadı. Gençlerbirliği'ni tebrik ederim. Bu söylediklerim mazeret değil. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız, yolumuza devam edeceğiz."

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