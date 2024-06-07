Pendikspor'da İbrahim Üzülmez'e veda!

Süper Lig'e veda eden Pendikspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulübün açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez'e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."
Kulübün açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez'e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."
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