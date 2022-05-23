Barcelona'dan ocak transfer döneminde yarım dönem kiralanan Inaki Pena, Galatasaray'a veda etti.Genç file bekçisi yaptığı paylaşımda, taraftarlara ve kulübe teşekkür etti."Ali Sami Yen'de desteğinizi hissetmek ve bu renkleri temsil etmek bir zevkti. Sizden biri olarak kabul ettiğiniz için herkese teşekkür ederim, ilk günden beri kendimi bir aslan olarak hissediyorum. Gelecek için bol şans ve başarılar!"